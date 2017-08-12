Завершается крупнейший турнир по Dota 2, а я ничего не понимаю. В чем там суть?
1
Что случилось?
В ночь на 13 августа завершается The International, крупнейший международный турнир по Dota 2 — одной из самых популярных дисциплин в киберспорте. Команда-победитель получит рекордную сумму призовых — 10 миллионов долларов. «Медуза» попросила руководителя направления «Игры и киберспорт» «ВКонтакте» Александра Щепилова объяснить, в чем суть игры, и как следить за турниром.
2
И что, это правда так популярно?
Да. Спорткомплекс «Ки-Арена» в Сиэтле, где проходит турнир, вмещает 17 тысяч болельщиков. Но, разумеется, основная аудитория смотрят за трансляциями в интернете. В прошлом году финал The International 2016 смотрели более 5,7 миллиона зрителей.
3
И что это за игра — Dota 2? Откуда она взялась?
До Dota 2 была DotA (Defense of the Ancients). Эту игру разработали пользователи популярной игры Warcraft. Первую «Доту» энтузиасты распространяли бесплатно, и она быстро стала популярной. В 2009 году компания Valve (разработчик популярнейших игр вроде Half-Life и Counter-Strike) наняла одного из разработчиков DotA. В июле 2013 года состоялся официальный релиз новой игры.
4
В чем суть игры? Что-то вроде Warcraft?
Не совсем. Dota 2 чем-то напоминает футбол: суть очень простая, но есть много нюансов и разных факторов, влияющих на ход игры. Объяснить базовые правила можно за несколько минут, а разбираться в тонкостях придется годами — тем более, что правила часто меняются.
В Dota 2 друг с другом сражаются две команды по пять человек. Главная задача — проникнуть на базу противника и уничтожить основное вражеское строение. Каждый игрок управляет своим героем. Сегодня в игре существует 113 различных героев. Каждый персонаж обладает своими уникальными навыками и выполняет в команде определенную роль.
5
Герои сражаются друг с другом? И все?
Нет, не все. Сражаться приходится не только друг с другом, но и с воинами, которыми управляет компьютер — «крипами». К каждой базе ведут три дороги, их еще называют линиями — верхняя, средняя и нижняя. Крипы двигаются по этим дорогам навстречу друг другу. Уничтожая крипов, игроки получают опыт и золото. Опыт позволяет улучшать и открывать новые способности героев. За золото можно покупать и собирать предметы в игровой лавке, также влияющие на характеристики и умения персонажей. У каждой команды есть дружественные крипы, а в лесу между линиями живут нейтральные отряды.
6
А крепости есть?
Есть оборонительные башни, которые находятся на базе команды и на пути к ней. Они начинают стрелять во врагов, как только те приблизятся. На башни лучше не нападать в одиночку, особенно слабым игрокам. Еще на базе есть казармы, откуда выходят крипы. Если уничтожить все вражеские казармы, ваша команда усилится «мегакрипами».
7
И кто побеждает? Тот, кто быстрее кликает мышкой?
Нет. Dota 2 — это прежде всего командная игра. Так что главный ключ к победе — грамотная координация действий всех пяти игроков, выбор правильной тактики и стратегии. Конечно, навыки отдельных киберспортсменов (реакция, умение быстро принимать решения) очень важны, но не менее важна, например, стадия подготовки к игре. Каждая команда по очереди выбирает персонажей перед началом матча и отмечает, каких героев не может брать соперник. И здесь важно не ошибиться.
8
Команды каждый раз составляются заново?
Нет. Здесь все, как в обычных командных видах спорта. У команд в Dota 2 есть устойчивый состав, который, конечно, иногда меняется — как это происходит, например, в том же футболе. На турнире The International 2017 есть две русскоязычные команды — Team Empire и Virtus.pro, за ними внимательно следят болельщики из СНГ. Увы, обе команды уже вылетели из турнира. Team Empire неплохо начали, но потом разгромно проиграли европейской команде Team Liquid и покинули турнир, заняв седьмое-восьмое место в таблице (призовые — более 600 тысяч долларов). Virtus.pro приехали на турнир в статусе фаворитов, но не смогли пробиться наверх. Они проиграли той же Team Liquid, и этот матч надолго запомнится болельщикам — настолько он был напряженным (первая игра завершилась только на 103-й минуте!) Команде Virtus.pro пришлось написать в чате «ГГ» и тем самым признать свое поражение. Они покинули турнир с пятым-шестым местом, а сумма призовых составила более миллиона долларов.
9
ГГ? Это типа гыгыгы?
Нет. Среди игроков Dota 2 сформировался свой особый язык, который, к слову, сильно влияет на сленг российских школьников. Вот небольшой словарик в помощь начинающим:
- ГГ, GG — сокращение от Good Game — «Хорошая игра!»
- ВП, WP — сокращение от Well Played — «Хорошо сыграно!»
- ФБ, FB — сокращение от First Blood — «Первая кровь», самое первое убийство в игре
- ГЛ ХФ, GL HF — сокращение от Good Luck Have Fun — «Удачи и приятной игры!»
- ХП, HP — сокращение от Health Points — единица изменения здоровья героя
- МП, мана — сокращение от Mana Points — единица измерения магической энергии героя
- КД, кулдаун — сокращение от Cooldown — время перезарядки способности, предмета
- Крипы, Creeps — управляемые компьютером воины, которые ходят по линиям или стоят в лесу
- Нейтралы, Neutrals — нейтральные крипы в лесу
- Крипстат, Creep Stats — число вражеских или нейтральных крипов, которых удалось убить игроку
- Кура — курьер, специальное существо, которое способно покупать, переносить или забирать предметы у героев
- Фарм, Farm — процесс заработка золота в игре, не важно, каким образом: от добивания крипов на линии или в лесу или посредством убийств вражеских героев. Чем лучше фарм, тем быстрее в инвентаре героя появятся дорогие и мощные артефакты, которые помогут ему эффективнее уничтожать врагов.
- Рошан, Roshan — самый сильный нейтральный монстр. После каждой смерти из Рошана всегда выпадает Эгида бессмертия.
- Аегис, Эгида бессмертия, Aegis of Immortals — выпадающий из Рошана предмет, который дает его владельцу вторую жизнь. Если носитель Эгиды не умрет в течении пяти минут после поднятия, он пропадет из инвентаря и полностью восстановит здоровье и ману.
- Сыр, Cheese — выпадающий из Рошана предмет, который может быть использован для мгновенного восстановления здоровья и маны
- Блинк, Blink — мгновенное перемещение из одной точки карты в другую в виде прыжка
- Ганг, Gang — скрытное действие с целью неожиданного убийства вражеского героя
- Пуш, Push — активная атака на линии врага, обычно, на башни противника
- Стан, Stun — заклинание, оглушающее (выводящее из строя) вражеского персонажа на определенное время
- Смоук, Smoke — порошок, использование которого делает всех союзных героев поблизости невидимыми на короткий период. Чаще всего используется для скрытной разведки местности или командного ганга.
- Ульт, Ultimate — ультимативная способность каждого героя, которая в значительной мере может повлиять на ход игры
- Топ, Top — верхняя линия
- Мид, Mid — средняя линия
- Бот, Bot, Bottom — нижняя линия
- Джангл, Jungle — лес с нейтральными крипами
- Свет, Radiant — одна из двух сторон в Dota 2, располагается в левом нижнем углу карты
- Тьма, Dire — одна из двух сторон в Dota 2, располагается в правом верхнем углу карты
- Руна, Rune — особые усилители, которые появляются на карте
- Потайная лавка, Secret Shop — особое место на карте, где можно купить самые мощные и дорогие предметы, необходимые для создания наиболее мощных и дорогих артефактов
- Рак — игрок в команде, чьи навыки в игре не устраивают других напарников по команде
10
Как устроен турнир?
Существует несколько форматов турнирных матчей в Dota 2: одна игра, две игры, серии игр до двух побед или до трех побед.
Турнир состоит из нескольких частей. Сначала организаторы выбрали шесть команд, которые получили прямые приглашения участвовать в турнире. Потом провели отборочные игры в разных регионах мира, по результатам которых определились еще 12 команд, которые получили право сражаться за звание чемпионов Dota 2.
Со 2 по 5 августа прошел групповой этап турнира, в котором команды делятся на две группы. Каждая команда проводит с остальными участниками своей группы по две игры. В верхнюю сетку основного этапа попадают по четыре команды с лучшими результатами в своей группе. Команда, занявшая последнее место в группе, выбывает из турнира.
Четыре оставшиеся команды из каждой группы попадают в нижнюю сетку. Первые матчи нижней сетки идут до первой победы, все остальные матчи этапа идут до двух побед. В отличие от команд нижней сетки, в верхней сетке есть право на одну осечку, после которой команда перемещается в нижнюю сетку. В случае повторного поражения команда выбывает из турнира.
11
Ладно, вроде интересно. Где и как смотреть турнир?
12 и 13 августа — последние игровые дни турнира. В борьбе остались всего три команды. Сперва определится победитель финала нижней сетки. После этого в грандиозном финале до трех побед встретятся команда — победитель финала верхней сетки, — а также победитель предыдущего матча — финала нижней сетки. Расписание можно посмотреть тут.
Трансляцию The International можно смотреть на Twitch или YouTube. Просмотр матчей доступен и прямо внутри самой игры Dota 2, где вы самостоятельно можете управлять камерой и даже смотреть на матч от лица профессионального игрока.
В этом году русскоязычная трансляция турнира доступна и «ВКонтакте». Наблюдать за ходом соревнований можно в удобном для себя формате — на сайте или в мобильных приложениях соцсети. На странице VK Dota 2 доступны главные новости и материалы чемпионата, фоторепортажи и комментарии аналитиков. А если вы хотите пересмотреть все матчи турнира с самого начала, то их записи доступны на официальном сайте Dota 2. Кроме того, «ВКонтакте» в этом году запустил виджет, который показывает расписание и результаты матчей, и информационное приложение с данными о командах и отдельных участниках, подробную статистику и турнирные таблицы.
Лучше всего смотреть The International в хорошей компании, в которой будет хотя бы один человек, разбирающийся в Dota 2, чтобы можно было задавать ему вопросы. Если среди ваших знакомых нет никого, кто бы разбирался в этой теме, то по всему миру проводятся совместные просмотры трансляции финала — «пабстомпы». И уж там-то точно будет предостаточно экспертов. Проверить, есть ли что-то подобное в вашем городе, можно на сайте сообщества «пабстомпов» по Dota 2.