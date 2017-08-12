Завершается крупнейший турнир по Dota 2, а я ничего не понимаю. В чем там суть?

12 и 13 августа — последние игровые дни турнира. В борьбе остались всего три команды. Сперва определится победитель финала нижней сетки. После этого в грандиозном финале до трех побед встретятся команда — победитель финала верхней сетки, — а также победитель предыдущего матча — финала нижней сетки. Расписание можно посмотреть тут.

Трансляцию The International можно смотреть на Twitch или YouTube. Просмотр матчей доступен и прямо внутри самой игры Dota 2, где вы самостоятельно можете управлять камерой и даже смотреть на матч от лица профессионального игрока.

В этом году русскоязычная трансляция турнира доступна и «ВКонтакте». Наблюдать за ходом соревнований можно в удобном для себя формате — на сайте или в мобильных приложениях соцсети. На странице VK Dota 2 доступны главные новости и материалы чемпионата, фоторепортажи и комментарии аналитиков. А если вы хотите пересмотреть все матчи турнира с самого начала, то их записи доступны на официальном сайте Dota 2. Кроме того, «ВКонтакте» в этом году запустил виджет, который показывает расписание и результаты матчей, и информационное приложение с данными о командах и отдельных участниках, подробную статистику и турнирные таблицы.

Лучше всего смотреть The International в хорошей компании, в которой будет хотя бы один человек, разбирающийся в Dota 2, чтобы можно было задавать ему вопросы. Если среди ваших знакомых нет никого, кто бы разбирался в этой теме, то по всему миру проводятся совместные просмотры трансляции финала — «пабстомпы». И уж там-то точно будет предостаточно экспертов. Проверить, есть ли что-то подобное в вашем городе, можно на сайте сообщества «пабстомпов» по Dota 2.