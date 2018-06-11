Skyrim, кажется, вышла на всех возможных платформах. Остались умные колонки и холодильники

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но продолжает продаваться до сих пор. Отчасти потому, что издатель, студия Bethesda, постоянно портирует ее на новые платформы.

Изначально игра вышла на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Позже ее портировали на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и очки виртуальной реальности PlayStation VR и HTC Vive.

Bethesda решила пошутить над собственным стремлением засовывать семилетнюю игру на все новые платформы (кроме, пожалуй, телефонов), и выпустила трейлер «очень особенной версии» Skyrim. В ролике показаны версии игры для умной колонки Amazon Echo, развивающей игры «Волшебный экран», пейджера и умного холодильника.

Skyrim: Very Special Edition — Official E3 2018 Trailer Bethesda Softworks

Обновлено: Skyrim для Amazon Echo оказался не шуткой — такой текстовый квест действительно существует!