Что произошло с Навальным за две недели после возвращения в Россию. Максимально коротко
Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он провел почти пять месяцев — лечился после отравления «Новичком». Сторонники приехали встречать его в аэропорт Внуково. Там прошли массовые задержания, а самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево. После приземления политик был задержан — за нарушение обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 18 января Навального заключили под стражу, суд прошел прямо в отделении полиции. 19 января созданный Навальным ФБК выпустил фильм про «дворец Путина». Он набрал больше 100 миллионов просмотров, а соцсети заполонили мемы про аквадискотеку и склад грязи. Власти заявили, что это не дворец, а апарт-отель, а владеет им не Путин, а его друг Аркадий Ротенберг. Соратники Навального устроили массовые акции протеста по всей России. 23 января было больше четырех тысяч задержанных, 31 января — больше пяти тысяч. Такого не было многие годы. Федеральные телеканалы рассказывали о «вежливых полицейских» — хотя они применяли дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ против протестующих (Кремль назвал это ответом на провокации). После акций возбудили не меньше 40 уголовных дел. Соратников Навального Любовь Соболь и Киру Ярмыш, а также брата политика Олега отправили по домашний арест по делу о нарушении антикоронавирусных мер на митинге. Еще один соратник Навального Леонид Волков был объявлен в розыск за вовлечение подростков в уличные акции. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — и назначил 2 года и 8 месяцев колонии. Западные страны потребовали освободить политика. В Москве и Петербурге прошли акции в его поддержку. Только в Москве против протестующих вывели больше восьми тысяч полицейских и росгвардейцев. Они задержали полторы тысячи человек.
Фото в анонсе: AP / Scanpix / LETA