Фильм «Дворец для Путина» на ютьюбе посмотрели 100 миллионов раз

Количество просмотров фильма-расследования «Дворец для Путина» на ютьюбе превысило 100 миллионов. Об этом сообщил директор Иван Жданов.

На канал Алексея Навального, на котором был выложен фильм, с момента его выхода дополнительно подписались более 1,2 миллиона человек.

В фильме «Дворец для Путина» утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке авторов фильма, на строительство было потрачено минимум 100 миллиардов рублей.

Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. «информация [о дворце] уже муссируется на протяжении более чем 10 лет, — так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет», — сказал президент.

Несколько компаний, работавших над обустройством объекта, на своих сайтах косвенно подтверждали, что он связан с Путиным, указывая в своих портфолио, что возводили «резиденцию администрации президента РФ».