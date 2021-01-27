Пятая компания, работавшая с «дворцом Путина» в Прасковеевке, назвала его резиденцией президента

Московская компания Tesli, занимающаяся поставкой и монтажом электрооборудования, сообщила на своем сайте, что выполняла работы в «резиденции администрации президента РФ» в поселке Прасковеевка — вблизи этого поселка находится «дворец Путина», упоминавшийся в расследовании . Первым внимание на это обратили «Открытые медиа».

«Резиденция» упоминалась на сайте компании в списке объектов, где работали специалисты Tesli. После внимания СМИ страницу удалили, ее копия сохранилась в веб-архиве. В Tesli не ответили на вопросы журналистов.

Компания Tesli стала пятым по счету подрядчиком, который косвенно подтвердил, что «дворец Путина» в Геленджике связан с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее о работах в этом месте сообщили: московская компания «Аэрокомплекс», обустроившая вертолетную площадку на территории дворца,

краснодарская компания «Оптима комплект строй», поставившая туда каучуковое покрытие Regupol,

петербургская фирма «Профима», поставлявшая тепловые пункты Cetetherm для резиденции «Прасковеевка» по заказу администрации президента России,

московская компания «Сатурн», которая специализируется на прокладке спецсвязи, упоминала в своем отчете, что работала в в Прасковеевке.

В фильме Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Путина нет никакого дворца. Сам Путин утверждал, что ни он, ни его близкие родственники не владели и не владеют объектами, упомянутыми в расследовании ФБК.