Пятая компания, работавшая с «дворцом Путина» в Прасковеевке, назвала его резиденцией президента

Московская компания Tesli, занимающаяся поставкой и монтажом электрооборудования, сообщила на своем сайте, что выполняла работы в «резиденции администрации президента РФ» в поселке Прасковеевка — вблизи этого поселка находится «дворец Путина», упоминавшийся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Первым внимание на это обратили «Открытые медиа».
«Резиденция» упоминалась на сайте компании в списке объектов, где работали специалисты Tesli. После внимания СМИ страницу удалили, ее копия сохранилась в веб-архиве. В Tesli не ответили на вопросы журналистов.
Компания Tesli стала пятым по счету подрядчиком, который косвенно подтвердил, что «дворец Путина» в Геленджике связан с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее о работах в этом месте сообщили:
- московская компания «Аэрокомплекс», обустроившая вертолетную площадку на территории дворца,
- краснодарская компания «Оптима комплект строй», поставившая туда каучуковое покрытие Regupol,
- петербургская фирма «Профима», поставлявшая тепловые пункты Cetetherm для резиденции «Прасковеевка» по заказу администрации президента России,
- московская компания «Сатурн», которая специализируется на прокладке спецсвязи, упоминала в своем отчете, что работала в «Пансионате» в Прасковеевке.
В фильме Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Путина нет никакого дворца. Сам Путин утверждал, что ни он, ни его близкие родственники не владели и не владеют объектами, упомянутыми в расследовании ФБК.