Алексей Навальный: Владимир Путин — владелец дворца за 100 миллиардов рублей. Владимир Путин: стойте, сейчас я все объясню!

Путин — о дворце в Геленджике Meduza

Все просто: дворец чужой, Путин и его родственники отношения к нему не имеют, а фотография плавающего президента — это, оказывается, обычный фотошоп, призванный «промыть гражданам мозги». Хотя поплавать баттерфляем Путин все же любит, но считает, что выходит «корявенько». Да и виноделие, по мнению президента, бизнес «благородный», хотя и это его никогда не интересовало.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков как всегда согласен с начальником: настоящие владельцы дворца известны, это предприниматели, чьи имена нельзя называть — чисто из этических соображений.

Оправдания Путина — в мемах о дворце

И отдельно — про фотошоп