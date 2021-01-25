Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин 25 января провел видеоконференцию с учащимися российских вузов в честь Дня студента. На ней у него спросили, что он думает по поводу прошедших 23 января протестных акций в поддержку Алексея Навального и участия в них молодых людей. Вот что ответил президент.

Вопрос: Как известно, даже незаинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны. И не осталось незамеченным внимание со стороны молодежи к данному вопросу, как в социальных сферах и соцсетях, так и в реальной жизни. Ведь это общеизвестный факт, что молодым людям свойственно выражать собственное мнение на любой вопрос и эта тема не стала исключением. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу?

Владимир Путин: Вам спасибо за вопрос. Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законами. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно.

ПУТИН В РАМКАХ ЗАКОНА Meduza

У нас в истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения . Так было после Первой мировой войны, в результате Октябрьской революции — сколько потом… Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело? Сейчас не буду даже все перечислять.

Или в 90-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России. Но и в жизни конкретных людей: экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина, все. Все рухнуло. И люди прошли через тяжелое испытание гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе.

Все можно делать. Но не выходя за рамки закона. Ну вот смотрите, что в [Соединенных] Штатах произошло. Толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы. Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков. Прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Вы молодые люди совсем, если школьники, так они этого не видели, не слышали, для них это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослей должны это знать, должны помнить и ни в коем случае, особенно ответственные люди, ни в коем случае не должны этого допускать.

Вон в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: «У нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим». От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они что? Они же тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет. Тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое.

Поэтому еще раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании. Но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся таким образом и двигаться дальше.

Кстати говоря, вот все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики . Так политика не делается, во всяком случае, ответственная.