Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился штурмом Капитолия. Один человек погиб, еще несколько пострадали. Главное

Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден.

В соответствии с процедурой (обычно формальной) представители штатов в алфавитном порядке зачитывали результаты голосования выборщиков. Но уже в самом начале заседания, когда очередь дошла только до Аризоны, заседание пришлось прервать из-за возражений, с которыми выступили представители Республиканской партии. Участники разошлись по своим палатам, чтобы обсудить эти возражения.

Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников Трампа. Акция называлась «Марш за спасение Америки». Выступая на митинге, действующий президент США заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», а также призвал сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей, которые вскоре ворвались в здание. Некоторые из них, по всей видимости, были вооружены. Членов Конгресса эвакуировали.

Столкновения в Капитолии Meduza

В столкновениях погиб один человек. Женщина, получившая огнестрельное ранение в Капитолии, умерла в больнице. Эту информацию подтвердила полиция округа Колумбия, где расположен Вашингтон. Кто именно в нее стрелял, на момент публикации текста «Медузы» не было известно. Еще несколько человек, в том числе полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших находится в критическом состоянии — он упал примерно с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия. Захвативших Капитолий разгоняли силы спецназа. Задержаны не менее 13 человек.

Трамп опубликовал в твиттере видео, в котором заявил, что «выборы были украдены», и назвал их результаты «мошенничеством». Вместе с тем он призвал своих сторонников разойтись, не прибегать к насилию и соблюдать порядок. Twitter вскоре удалил эту запись за нарушение правил соцсети и объявил о блокировке аккаунта президента США сроком на 12 часов. Компания предупредила, что при новых нарушениях аккаунт может быть заблокирован на постоянной основе. В фейсбуке аккаунт Трампа заблокировали на 24 часа.

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Избранный президент США Джо Байден сравнил действия сторонников Трампа с мятежом. «Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий <…> Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо сейчас же положить конец», — заявил Байден.

В округе Колумбия ввели комендантский час — он объявлен с 18:00 по местному времени 6 января сроком на 12 часов. В ходе столкновений были задержаны около 20 человек. По просьбе мэра округа Мюриел Баузер к охране порядка привлекли отряды Национальной гвардии — более тысячи военнослужащих.

Конгрессмены от Демократической партии призвали к импичменту Трампа. Они заявили, что он должен быть немедленно отстранен от должности — хотя ему осталось исполнять обязанности президента всего около двух недель, до инаугурации Джо Байдена. Кэтрин Кларк, избранная в Палату представителей от Массачусетса, назвала Трампа изменником, который подвергает опасности страну и американский народ. Александрия Окасио-Кортес, представляющая штат Нью-Йорк, опубликовала твит: «Объявить импичмент».

Дмитрий Томилов