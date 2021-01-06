«Мы никогда не признаем поражение». Трамп на митинге в Вашингтоне перед утверждением итогов выборов президента. Фото

Действующий президент США Дональд Трамп выступил 6 января на митинге своих сторонников в Вашингтоне. Акцию под названием «Марш за спасение Америки» устроили прямо перед началом заседания Конгресса, на котором будет окончательно утверждена победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах президента США. «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», — заявил Трамп собравшимся.

Jacquelyn Martin / AP / Scanpix / LETA