Число погибших в ходе столкновений у Капитолия выросло до четырех

Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, сопровождавших штурм сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса в Вашингтоне. Таким образом, общее число жертв выросло до четырех, сообщил телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти.

Как заявил Конти, три человека погибли в ходе «отдельных неотложных медицинских ситуаций». Других подробностей гибели этих людей он не сообщил, указав лишь, что речь идет об одной женщине и двух мужчинах.

Ранее стало известно о смерти женщины, пострадавшей в ходе столкновений. Она была застрелена полицией, и обстоятельства этой стрельбы станут предметом расследования, сказал Конти.

По его словам, в ходе беспорядков четырнадцать сотрудников полиции получили ранения и травмы. Полицейские задержали 52 человека.

Глава полиции Вашингтона также сообщил, что после штурма в здании Капитолия были обнаружены две — одна в офисе Национального комитета Республиканской партии, другая в Национальном комитете Демократической партии. А в грузовике на территории Капитолия полиция нашла огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.