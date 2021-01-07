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Посмотрите, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Это исторические кадры

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6 января члены Сената и Палаты представителей США должны были утвердить итоги президентских выборов. Голосование прошло осенью 2020 года — победу одержал демократ Джо Байден. Его соперник, действующий президент Дональд Трамп, неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы. В день подведения итогов голосования на акции протеста своих сторонников Трамп снова объявил, что никогда не признает своего поражения. Часть собравшихся отправилась к Капитолию и захватила его. В столкновениях пострадали несколько человек — одна из пострадавших погибла, получив огнестрельное ранение.