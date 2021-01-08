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«Те, кто нарушил закон, — вы заплатите»
Трамп выступил с обращением после беспорядков в Вашингтоне
1 минута
14:41, 8 января 2021
Действующий президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором осудил
штурм Капитолия
, который устроили его сторонники, и пообещал «плавную и беспрепятственную» передачу полномочий Джо Байдену, победившему на выборах. Участники беспорядков, подчеркнул президент, должны быть
привлечены к ответственности
. При этом Трамп заверил поддерживающих его американцев, «что наше невероятное путешествие только начинается».
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