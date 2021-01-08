Полиция опубликовала фото ворвавшихся в Капитолий. Некоторые из участников беспорядков уже лишились работы

Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии участников штурма Капитолия, попросив помощи в установлении их личностей. За информацию о каждом попавшем на снимки обещана награда в 1000 долларов.

С аналогичной просьбой помочь установить личности участников беспорядков к жителям США обратилось и ФБР, сообщает Reuters.

Опознанием участников штурма Капитолия занялись и в твиттере. Некоторые участники беспорядков, личности которых удалось установить, уже лишились работы. Так, один из сотрудников компании Navistar Direct Marketing из штата Мэриленд участвовал в штурме Капитолия, не сняв рабочий бейдж.

В Navistar Direct Marketing указали, что уважают право сотрудников на свободу слова, но поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья окружающих, несовместимо с дальнейшей работой в компании. Имя уволенного сотрудника компания раскрывать не стала.

По состоянию на утро 8 января по времени Вашингтона, были задержаны 68 участников беспорядков. Президент Дональд Трамп, чьи сторонники 6 января пошли на штурм Капитолия, заявил, что осуждает беспорядки, и заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда обе палаты Конгресса проводили заседание, на котором утверждали итоги ноябрьских выборов. На выборах президента победил демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

Действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма вызвали резкую критику, в том числе со стороны спикера нижней палаты Конгресса. По данным Associated Press, за несколько дней до беспорядков полиции Капитолия предлагали выделить в помощь бойцов Национальной гвардии и агентов ФБР, однако она не воспользовалась такой возможностью. Глава полиции Капитолия после беспорядков объявил об отставке.