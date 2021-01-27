«Дворцы Путина» продолжают множиться — один из них нашли в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator (о нем мы уже рассказывали), а другой построили в Minecraft. Что показательно, виртуальные аналоги обошлись гораздо дешевле, не в 100 миллиардов рублей. А еще по ним можно погулять, не опасаясь ФСО и ФСБ.

TeamCIS [Build The Earth]

Копию «дворца Путина» в Minecraft построила команда TeamCIS. Авторы утверждают, что дворец воссоздан в масштабе 1 к 1, вместе с загадочной комнатой грязи и аквадискотекой, где, в теории, можно собраться с друзьями и устроить вечеринку вот под этот плейлист.

В комментариях под видео TeamCIS в шутку пишут, что о создании Minecraft-дворца доложили лично пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Тот якобы все отрицает: говорит, все монтаж и неправда!