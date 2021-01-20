Игра Microsoft Flight Simulator настолько реалистичная, что в ней есть даже «дворец Путина». С мостом, ведущим к чайному домику!

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2020 использует в качестве игрового мира полную цифровую копию Земли — с помощью спутниковых снимков и других данных была воссоздана информация о рельефе, зданиях, дорогах и других объектах. Когда она только вышла, мы летали над Москвой, Ригой, Минском и другими знакомыми городами.

Но оказалось, что детализация в Flight Simulator еще выше, — в игре есть и «дворец Путина», о котором 19 января подробно рассказал . Детализация не такая высокая, как в реконструкции из расследования, но ключевые элементы сохранились: строения для рабочих, основное здание, дендрарий перед ним. Есть даже чайный домик и 80-метровый мост, ведущий к нему.

Пролет над «дворцом» в игре снял пользователь сайта DTF с ником «Значительный Орзэмэс». В видео он старается не называть имен — вместо этого говорит, что пролетает над «имением Сами-знаете-кого», а расследование Навального называет «обзором на все это дело».

Летаем над дворцом Владимира Владимировича в Microsoft flight simulator 2020 Skillnez

Данные, использованные в Microsoft Flight Simulator, успели немного устареть: в игре видно три вертолетные площадки, стоящие в ряд. Сейчас, как рассказывал Навальный, площадок осталось две — на месте третьей построили подземную ледовую арену.

В его расследовании также отмечалось, что над территорией «дворца» установлена бесполетная зона (и даже на лодке подплывать к этому месту нежелательно). Но в Flight Simulator такой проблемы нет — игра разрешает летать везде, где вы пожелаете.

Бонус: винодельня и винный завод возле «дворца Путина».

Летаем над винодельней и винным заводом Владимира Владимировича в Microsoft flight simulator 2020 Skillnez