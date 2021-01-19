«Всем привет из Кремлевского централа». Навальный написал обращение из СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение из следственного изолятора «Матросская тишина», в котором он находится с 18 января. Обращение политика опубликовали в его инстаграме.

В обращении Навальный рассказал об условиях в СИЗО, которые напомнили ему о клинике «Шарите» в Берлине, где он находился после отравления, предположительно, ядом из группы «Новичок».

Всем привет из знаменитого спецблока «Матросской тишины» — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере, пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс.

Политик заявил, что не жалеет о том, что вернулся из Германии в Россию, и назвал свое решение рациональным.

Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции.

17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где лечился после отравления. Политика задержали сразу после приземления в аэропорту Шереметьево и отправили под стражу до 15 февраля по ходатайству ФСИН.

ФСИН требует изменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», поскольку, по мнению ведомства, политик уклоняется от исполнения обязанностей условно осужденного.

В 2014 году Алексей Навальный получил три с половиной года условно по обвинению в мошенничестве и легализации преступных средств. По тому же делу его брата Олега приговорили к трем с половиной годам реального срока.