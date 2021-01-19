Здесь нет вообще никакого суда. Это какая-то хрень, филькина грамота. От того, что мантия, происходящее не является судом. Вы называете это открытым процессом, но не пускаете журналистов. Вы говорите, что вход публике открыт — но здание охраняется. Вы сказали, что даете мне время для конфиденциального общения с адвокатами — но со мной непрерывно были полицейские с видеорегистраторами. Это вообще абсурд, вы говорите одно, а сразу происходит другое. Какого уважения к суду вы хотите? Это же не суд. Вы совершаете уголовное преступление, и вы сто процентов будете сидеть. Вы молодая женщина совсем, ваш Путин помрет быстрее, У меня вчера на границе забрали паспорт. Сюда привезли и переписали все вещи вплоть до шнурков — а паспорта нет. А он должен быть либо частью материалов дела, либо в протоколе задержания. В связи с тем, что суд явно занял сторону обвинения и в связи с тем, что нет документа, которым был установлен судебный процесс, я объявляю отвод суду. Нельзя просто так взять на кухне и начать кого-то судить.

Это приблизительный пересказ того, что говорил Алексей Навальный. Полностью расшифровку судебного заседания с точными цитатами можно прочитать на «Медиазоне».

Чем все закончилось Алексея Навального отправили в СИЗО. Фотография

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Навальный LIVE / Youtube