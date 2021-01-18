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Алексея Навального отправили в СИЗО. Фотография
16:15, 18 января 2021
Источник: Meduza
Алексея Навального 18 января заключили под стражу на 30 суток в ожидании суда, который рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Заседание о мере пресечения проходило в отделе полиции в Химках, куда Навального доставили из Шереметьево. После заседания Навального отправили в СИЗО «Матросская тишина».
Евгений Фельдман для «Медузы»
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