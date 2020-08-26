Asobo Studio

18 августа на компьютерах вышла одна из самых заметных видеоигр года — Microsoft Flight Simulator (MSFS). Как можно догадаться из названия, это авиасимулятор — и продолжение одной из старейших серий в этом жанре: первую часть выпустили еще 37 лет назад. Главная особенность новой игры — в ней достаточно реалистично воспроизвели всю Землю в масштабе один к одному. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов провел несколько дней в MSFS и теперь рассказывает о своих впечатлениях.

В Microsoft Flight Simulator можно полетать над городом, в котором живешь

И этот город там точно есть: разработчики взяли спутниковые снимки, данные сервиса OpenStreetMap, скормили их нейросетям и получили достаточно точную цифровую копию планеты — с машинами, ездящими по реально существующим дорогам, с трехмерными зданиями и парками там, где они отмечены на картах.

В моем случае это была Рига. Я собирался посмотреть на здание, в котором находится редакция «Медузы», облететь свой дом, подобраться поближе к 368-метровой телевизионной башне, стоящей на острове Закюсала, а затем отправиться в Юрмалу, на пляж.

Проблема возникла на первом же пункте — в игре нет полноценной карты. Та, что есть, отлично подходит для полетов, но не для поиска определенной улицы или района города. Вот и приходится заниматься ориентированием на местности. К примеру, возле редакции «Медузы» есть два заметных ориентира: вокзал и крупный Верманский парк. Только в игре они совсем на себя не похожи: у вокзала не оказалось 3D-версии и он выглядит пустырем у железной дороги. А на территории парка вдруг выросло множество домов, которых там быть не должно.

Откуда они взялись? Возможную разгадку можно найти в Bing Maps — сервисе компании Microsoft, данные из которого использовались в игре. Фотографировавший Ригу спутник оказался над городом в день, когда в парке шла ярмарка. Само собой, в парке было множество временных палаток. Нейросеть, анализировавшая снимки, не могла знать, что обычно этих палаток там нет, и потому нарисовала на их месте дома.

Asobo Studio

Asobo Studio

Редакцию «Медузы» я в конце концов нашел — и тут же обнаружил еще одну особенность игры. Она довольно очевидна, но о ней не задумываешься заранее: нейросеть понятия не имеет, как выглядят здания. Она знает лишь их высоту, а также форму и цвет крыши. В остальном нейросеть генерирует эти здания случайным образом, поэтому узнать улицу, по которой я хожу каждый день, в игре довольно сложно.

Еще сильнее эта особенность проявилась на другой точке маршрута — телебашне. Игра знала, что на этом месте находится что-то очень высокое, но понятия не имела, как оно выглядит, поэтому поставила огромный небоскреб. С другой стороны, так у рижан появилась возможность посмотреть на настоящий небоскреб, не улетая из города.

Отдельно разочаровала финальная точка моего маршрута — Юрмала. Я посадил самолет прямо на побережье и обнаружил, что в игре нет даже намека на прибой: довольно красивая водная гладь сразу же переходит в сушу. Да, MSFS не обещает полную детализацию каждого квадратного метра Земли, и с условностями нужно свыкнуться. Но почему-то именно отсутствие волн, бьющих о берег — что в Юрмале, что в других приморских городах, — расстроило меня сильнее всего.

Это не утонувшие корабли. Это текстура со спутниковых снимков Asobo Studio

Asobo Studio

Это игра, в которой нужно самому себе придумывать развлечения

Нет, в ней есть несколько заданий вроде посадки самолета в сложных условиях или полетов по красивым удаленным местам. Но они, как и обучение, необязательны. Хотя туториал все же желательно пройти — он затрагивает самые азы пилотирования и занимает не так много времени.

Никакой «прокачки», открытия новых моделей самолетов или регионов мира тоже нет. Выбираете любой из доступных самолетов (их количество зависит от того, насколько дорогую версию игры вы приобрели), указываете аэропорт вылета — и вперед.

Игра очень дружелюбна к новичкам: оказавшись на взлетно-посадочной полосе, можно не проходить все этапы предполетной подготовки, а просто сняться со стояночного тормоза, вытянуть рычаг газа — он же рычаг управления двигателем (РУД) — на полную и через несколько секунд уже оказаться в воздухе.

А можно даже пропустить этап взлета и сразу оказаться в летящем самолете — над любой точкой планеты. Так я очутился в самом центре Антарктиды и убедился, что там нет ничего, кроме бескрайней ледяной пустыни.

Asobo Studio

Asobo Studio

Asobo Studio

Я никогда не управлял настоящим самолетом, поэтому не могу судить, насколько реалистично передана кабина пилота и элементы управления. Но для дилетанта все выглядит достаточно детально. Большинство кнопок и переключателей на приборной панели интерактивные, поэтому при желании можно спокойно симулировать подробную подготовку к взлету, постройку маршрута и так далее.

Скорее всего, для комфортной игры вам понадобится специальный (довольно дорогой) джойстик

MSFS позволяет рулить клавиатурой или контроллером от консолей, но для полноценного погружения лучше докупить хотя бы джойстик. Я взял комплект из джойстика и рычага управления двигателем; такие стоят от семи тысяч рублей и выше, до нескольких десятков тысяч рублей.

При этом полностью отказаться от клавиатуры, скорее всего, не выйдет. Переключателей слишком много, часто требуется зажать одновременно две или три кнопки (включить автопилот — Alt + Z, выключить — Shift + Alt + Z). При игре на клавиатуре чувствуешь себя не игроком, а профессиональным пользователем Adobe Photoshop.

Кроме родных мест можно посмотреть и на достопримечательности. Например, на огромную надпись Hollywood в Лос-Анджелесе

Или мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Гранд-каньон, египетские пирамиды, ту же Антарктиду или холм со стандартных обоев Windows XP. Можно поискать смешные баги с отрисовкой зданий: например, в первые дни пользователи обнаружили в Мельбурне гигантское 212-этажное здание, возникшее по ошибке, и я немедленно отправился туда же — просто поглазеть. Кто-то даже издевается над недругами, врезаясь самолетами в их дома и делая скриншоты в последний момент.

Asobo Studio

Asobo Studio

Важное примечание: устроить авиакатастрофу в MSFS не выйдет. К любителям подобных развлечений она безжалостна: если ваш самолет во что-то врежется или просто развалится в воздухе от перегрузки, она немедленно покажет прощальный экран с предложением начать сначала.

И все же в первую очередь MSFS — это серьезный симулятор

Тут можно совершить трансатлантический перелет с подготовкой к взлету, перелетом и посадкой. Если вы усидчивы, перелет займет столько же времени, сколько в жизни: в MSFS не только Земля в масштабе один к одному, но и время течет так же. Если сидеть за штурвалом 10 часов подряд не хочется, можно пропустить отдельные этапы полета.

Игра еще и синхронизирует погоду виртуального мира с погодой реального: если за окном дождь, то можно запустить MSFS над своим домом и влететь в тот же дождь. Журналист Eurogamer даже отправился к тропическому шторму, хотя у меня поймать ураган или шторм пока не вышло.

Но это не проблема: погоду, как и время, можно изменить в любой момент. Вот над вами ясное ночное небо, а через несколько секунд и кликов в настройках — ливень в полдень. Или шторм в полночь, когда окружающие просторы видны только во вспышках молний.

Менять погоду и время суток в MSFS — одно из главных развлечений. Облака в игре порой потрясающе красивы. Закаты и рассветы — тоже. Солнце бликует на крыльях самолета и на воде далеко внизу. И все это можно рассмотреть в деталях прямо в полете — игра предусматривает режим «активной паузы», когда ваш самолет зависает на одном месте, но мир вокруг продолжает жить: машины — ездить по дорогам, погода и время суток — плавно меняться, самолеты других игроков — пролетать далеко в небе. «Активная пауза» особенно полезна, чтобы повертеть камерой и наделать скриншотов: самолета, окружающего мира, снова самолета, здания, к которому удачно подлетел, мелких заклепок на крыле самолета и так далее.

Asobo Studio

Asobo Studio

Asobo Studio

В игре хватает вау-моментов. Но у всех они будут разными

Для кого-то это возможность полетать над родным Воронежем. Для кого-то — жирафы, гуляющие где-то по Африке. Для многих — то, как игра в принципе устроена: при установке она скачивает около 90 гигабайт самых необходимых данных, а затем подкачивает из облачного хранилища дополнительную информацию — регион, в котором вы летите, погоду в нем, реальные и виртуальные самолеты, находящиеся там же.

Для меня вау-эффект наступил, когда я полетел подальше от городов, в отдаленное село на три десятка домов в Дагестане. То, что в какой-то игре есть узнаваемые очертания Сан-Франциско, Москвы или даже Воронежа, поражает гораздо меньше, чем возможность обнаружить там село, чья страница в Википедии состоит из двух строчек. А затем полететь туда и увидеть точно те же пейзажи, что сам видел в жизни. Потом еще и перелететь через горы, которые загораживали вид из окна, и узнать, что же находится на другой стороне.

Asobo Studio

Asobo Studio

Это противоречивая игра. Но при этом однозначно выдающаяся с точки зрения технологий

MSFS притворяется игрой, но почти не ставит перед игроком целей, задач и испытаний — все это он формулирует для себя сам, исходя исключительно из своего любопытства. Она притворяется игрой, но порой выглядит как очень продвинутая версия Google Maps (точнее, Bing Maps), через которую приятно изучать мир во времена, когда о полетах и путешествиях на настоящих самолетах многим остается только мечтать.

MSFS выглядит как высшая точка развития авиасимуляторов — и как начало совершенно нового жанра игр. Пролетая над очередным островом, невольно подумаешь: а вот тут бы сыграть в Fortnite. Или в гонки. Или в GTA. Пожалуй, однажды мы к этому и придем: где-то в облаке будет храниться гигантская и детальная цифровая копия Земли, по которой мы будем летать, бегать, ездить, ползать, бороться с нашествием зомби и захватывать территории друг друга.

Только чур в Дагестан не вторгаться.

Султан Сулейманов