А вот и лучший плейлист для аквадискотеки! Его составила Елизавета Розова (есть версия, что это дочь Путина). Послушайте прямо сейчас!

Елизавета Розова, которую издание «Проект» называет дочерью Владимира Путина и миноритарного акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, составила и опубликовала в своем инстаграме плейлист. И это не просто подборка любимых песен, а плейлист для утреннего душа. То есть аквадискотека!

В подборке Розовой полно хитов 2000-х: там есть и «Sexyback» Джастина Тимберлейка, и «Toxic» Бритни Спирс, и «Single Ladies» Бейонсе. А вот песен на русском в плейлисте нет. И зря — «Аквадискотека» Александра Гудкова пришлась бы как нельзя кстати. Ну что, как говорится, послушайте это все прямо сейчас!

Мнение Александра Филимонова, ведущего музыкального подкаста «Медузы» «Творческие планы»

Коллеги остроумно замечают: если «Путин застрял в девяностых, то его дочка — в нулевых». Действительно, странно, что молодая девушка, казалось бы, совершенно не интересуется новинками — никаких фрешменов в плейлисте не видно, там сплошь проверенные хиты более чем десятилетней давности. И даже еще более ранние, совсем заезженные западные шлягеры от Уитни Хьюстон, Wham!, Роя Орбисона и Aerosmith (любовь к которым Лиза, возможно, переняла у своей мамы). Впрочем, это ведь плейлист для утренней аквадискотеки. Может быть, самые бенгеры припасены для вечерней. Будем ждать новых подборок!