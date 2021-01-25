шапито
От мыслей об аквадискотеке никуда не деться. Закрепим успех: послушайте новые песни про нее!
Источник: Meduza
В голове вертится «Аквадискотека, аквадискотека» после выхода клипа Александра Гудкова, посвященного сооружению во «дворце Путина» в Геленджике? Неудивительно: эту песню включали полицейским на акциях протеста 23 января и напевали сами протестующие.
Попробуем избавиться от голоса Гудкова в голове. Мы нашли еще несколько свежих песен и клипов, в которых поется о той же аквадискотеке. Пора танцевать!
«Домик пушка, топ церквушка, две площадки под вертушку»
«Своих подруг беру с собой из читальни в казино»
Видеоблогер Лиззка, к сожалению, пока выложила только фрагмент песни — но обещает снять клип!