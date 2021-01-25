От мыслей об аквадискотеке никуда не деться. Закрепим успех: послушайте новые песни про нее!

В голове вертится «Аквадискотека, аквадискотека» после выхода клипа Александра Гудкова, посвященного сооружению во в Геленджике? Неудивительно: эту песню включали полицейским на акциях протеста 23 января и напевали сами протестующие.

Попробуем избавиться от голоса Гудкова в голове. Мы нашли еще несколько свежих песен и клипов, в которых поется о той же аквадискотеке. Пора танцевать!

«Домик пушка, топ церквушка, две площадки под вертушку»

TMNV — АКВАДИСКОТЕКА TMNV

«Своих подруг беру с собой из читальни в казино»

Видеоблогер Лиззка, к сожалению, пока выложила только фрагмент песни — но обещает снять клип!

«Отрываюсь снова в ванной, буль-буль-буль, кря-кря, плескаюсь»

АКВАДИСКОТЕКА Скоро придумаю

Любителям электронной музыки: танцуем под слово «аквадискотека» в исполнении Навального

Onéir — Аквадискотека (Official Music Video) CHERKASOVCLUB

«Двигаемся медленно, как пузыри в шампанском»

ТАЮ — АКВАДИСКОТЕКА (lyric video) Это НЕ cover на ГУДКОВА Т.О. ТАЮ

Бонус: часовая версия «Аквадискотеки» Гудкова

Александр Гудков — АКВАДИСКОТЕКА (1 ЧАС) Roman