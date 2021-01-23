Аквадискотека, аквадискотека! Здесь я к слову «супер» добавляю «пупер» Александр Гудков выпустил клип с фрагментами из фильма «Дворец для Путина». И это АААА 🐬

23 января на ютьюб-канале «Чикен-Карри» вышел клип Александра Гудкова «Аквадискотека» (видео Андрея Чаушеску, музыка группы Cream Soda). «Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!», — сказано в описании.

Чикен Карри

Сложно описать сюжет клипа, но мы попробуем. Сначала Гудков танцует в месте, обозначенном на плане «дворца Путина» как «аквадискотека». Потом появляются говорящие рыбы, камни и черепахи. После этого на фоне фрагментов из фильма-расследования «Дворец для Путина» с изображениями комнат можно увидеть слова:

Ты зовешь меня в кино и пропустить по бокалу.

Зовешь вдыхать кальянный дым, чиллить на покрывале,

Смотреть над морем закат в мраморном будуаре.

Ты просто не понимаешь, это супер банально.

Потом Гудков танцует на аквадискотеке и плавает вместе с рыбами, появляется в прогнозе погоды, пробивает собой водолаза насквозь (в буквальном смысле) и прыгает на танцевальном коврике во «дворце Путина». В следующей сцене в кальянной появляются девушки в бикини. Потом — ролик с пожилым мужчиной, который пьет таблетки (он явно взят с видеостока). И в финале Гудков прыгает на фоне видео с женской попой как дельфин.