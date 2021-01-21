В соцсетях третий день подряд выясняют, есть во «дворце Путина» склад грязи или нет. Попробуем разобраться

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Одно из самых удивительных открытий из расследования про «дворец Путина» в Геленджике: на плане огромного здания нашлось место для комнаты в 18 квадратных метров, которая обозначена как «Склад грязи».

Про «склад грязи» много и весело шутили, но, кажется, никто до конца не понимает, что же это такое. Хранилище лечебной грязи? Что-то другое?

Одно из наиболее реалистичных объяснений: «склад грязи» — это неудачный перевод термина mudroom, обозначающего прихожую. Вот что пишет издание Tut.by:

В шутках в сети довольно часто вспоминают загадочный «склад грязи». На самом деле mudroom — это американский термин, означающий пристройку. Это традиционный «вторичный» вход в дом и специальное пространство для снятия грязных ботинок, пальто и мокрой одежды перед входом в главный дом. Это помещение помогает хранить остальные комнаты в чистоте.

Похожей аргументацией воспользовались журналисты (а также критики Навального):

Казалось бы, дело раскрыто. Но не тут-то было! В объяснении с «прихожей» имеется пара нестыковок. Во-первых, расположение «Склада грязи» — он находится не у входа в здание, а где-то в глубине цокольного этажа (хоть и недалеко от выхода к бассейну). Во-вторых, план здания изначально составлялся на русском языке.

Слово сотрудникам ФБК — авторам расследования.

Тогда что же это такое?! Мы по-прежнему не знаем. Возможно, это помещение и правда используют для хранения инвентаря (а не грязи), или еще для чего-то. Но, кажется, до официальной экскурсии по «дворцу» мы этого так и не выясним.