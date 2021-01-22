Компания, обустроившая вертолетную площадку во «дворце Путина», назвала его «резиденцией президента»

Московская компания «Аэрокомплекс», которая оснащает аэропорты наземным оборудованием, косвенно подтвердила, что в Геленджике связан с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Открытые медиа».

На главной странице сайта компании сообщается, что сотрудники «Аэрокомплекса» устанавливали радиотехническое оборудование «на вертолетных площадках резиденций Президента РФ „Бочаров ручей“, „Ново-Огарево“, „Прасковеевка“». Прасковеевка — это ближайшая к «дворцу Путина» деревня.

После того, как на это обратили внимание СМИ, с сайта компании убрали информацию о резиденции «Прасковеевка». Эта страница осталась в веб-архиве, кроме того, у нас сохранился ее скриншот.

Гендиректор «Аэрокомплекса» Александр Быковский сообщил «Открытым медиа», что «вся информация написана на сайте». Другие его комментарии издание не приводит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «это просто компания и все вопросы надо адресовать ей». «В данном случае еще раз подтверждаю, что президент не имеет никакого отношения к этому объекту», — сказал представитель Путина.

Издание отметило, что вертолетная площадка находится внутри специальной бесполетной зоны URP116, закрытой для воздушных судов всех классов. Площадка называется «Пансионат Прасковеевка» и может принять вертолеты посадочной массой до 13 тонн.

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