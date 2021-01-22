Акция «Свободу Навальному!» Максимально коротко о том, что происходит в России накануне митингов

Алексея Навального после возвращения в Россию заключили под стражу. Его соратники выпустили фильм про «дворец Путина» и призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Освободить Навального потребовали знаменитости — от футболиста Игоря Денисова до певицы Монеточки. В тренды TikTok вышел хэштег #свободунавальному. На страницы ФБК и штабов Навального подписались тысячи ботов (возможно, чтобы добиться блокировки аккаунтов). Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами выходить на несанкционированные акции за Навального. Роскомнадзор пригрозил соцсетям миллионными штрафами за вовлечение в эти акции подростков. Минпросвещения попросило родителей не пускать детей на митинги. В школах Забайкалья в этот день решили устроить проверочные работы, а в университете Уфы — учебный день с обязательной явкой сотрудников и студентов. МВД предупредило о наказании и за участие, и за призывы к предстоящим митингам. Полицейские сначала устроили обход активистов и журналистов, чтобы предостеречь от участия в акциях. А потом стали задерживать и отправлять под арест соратников Навального. Нескольким волонтерам и координаторам региональных штабов Навального назначили штрафы и сутки за еще не состоявшиеся митинги. В Татарстане возбудили уголовное дело из-за «призывов к массовым беспорядкам». В Балашихе школьнику устроили четырехчасовой опрос из-за протестных тиктоков. Певец Филипп Киркоров призвал сплотиться с «нашим Лидером» и «не раскачивать лодку». Кремль заявил, что Путин не боится Навального.

Ольга Корелина Фото в анонсе: Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA