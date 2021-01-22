«Проведите этот день вместе!» Министерство просвещения попросило родителей оградить школьников от акций в поддержку Навального

Министерство просвещения РФ выступило в соцсетях с призывом к родителям школьников оградить детей от акций в поддержку Алексея Навального, запланированных на 23 января.

В ведомстве заявили, что образовательная среда находится вне политики, и выступили против втягивания молодежи в «различные политические действия и провокации».

Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе!

В Минпросвещения также предложили альтернативные виды досуга для детей и взрослых в выходные вместо «так называемой прогулки». Это, например, «просмотр любимого кино», «катание на санках и коньках», «фотосессия с детьми», «чтение любимых произведений», «домашний театр» и другие.

23 января сторонники Алексея Навального, находящегося в СИЗО «Матросская тишина», планируют провести серию акций в его поддержку в нескольких десятках городах России. Навального задержали и заключили под стражу по требованию ФСИН после возвращения из Германии, где он лечился от отравления ядом «Новичок». Требование об освобождении политика поддержали многие известные артисты, общественные деятели и журналисты.

Правоохранительные органы предупредили о незаконности митингов и начали задерживать их организаторов. Кроме того, власти угрожают штрафами соцсетям, в которых распространяются призывы к участию в митингах.