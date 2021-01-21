В Москве и других городах России задерживают сторонников Навального. В полицию забрали Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Георгия Албурова и многих других

Вечером 21 января полиция Москвы задержала нескольких соратников основателя Алексея Навального. На Ленинградском вокзале задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли в ОВД по Красносельскому району Москвы. Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее административный протокол. После того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального. Албурова и Ярмыш, как сообщает ТАСС, задержали за призывы к участию в .

Днем 21 января полиция задержала двух юристов ФБК — это Любовь Соболь и Владлен Лось. Соболь увезли в полицию, чтобы составить административный протокол из-за призывов к . Владлену Лосю, гражданину Беларуси, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. Когда в ОВД «Даниловский» к Лосю приехал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, на него напали.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот «надежно спрятан».

20 и 21 января полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального, сотрудников ФБК и журналистов. Их стали предупреждать о незаконности акции, намеченной на 23 января. В Москве предупреждения вынесли 28 людям, сообщили в городской прокуратуре.

Подробнее об этом здесь Полиция устроила массовый поквартирный обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального

Задержания проходят и в других городах. Так, в Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. В городе Лебедяни Липецкой области полицейские задержали 50-летнюю Галину Гребенникову, которая планировала 23 января приехать на акцию в поддержку Алексея Навального. В Калининграде задержали волонтера местного штаба Навального.

Александр Бакланов