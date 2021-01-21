шапито
В тиктоке новый тренд — #свободунавальному. Видео по этому хэштегу посмотрели больше 80 миллионов раз Вот какие ролики снимают про Навального и его расследование
Источник: Meduza
Алексей Навальный находится в «Матросской тишине», но это не мешает ему быть главным героем русскоязычного тиктока: подростки вешают его портреты в школах, шутят о его отношениях с женой Юлией и осуждают арест (а еще много обсуждают подготовку к акциям протеста 23 января, но это отдельная тема). Один из главных хэштегов, посвященных политику, — #свободунавальному; с ним выложили тысячи роликов, которые суммарно набрали больше 80 миллионов просмотров. «Медуза» показывает примеры таких видео.