Алексей Навальный находится в «Матросской тишине», но это не мешает ему быть главным героем русскоязычного тиктока: подростки вешают его портреты в школах, шутят о его отношениях с женой Юлией и осуждают арест (а еще много обсуждают подготовку к акциям протеста 23 января, но это отдельная тема). Один из главных хэштегов, посвященных политику, — #свободунавальному; с ним выложили тысячи роликов, которые суммарно набрали больше 80 миллионов просмотров. «Медуза» показывает примеры таких видео.

Водочки нам принеси, мы домой летим!

Про законы

Молодой Навальный

Про митинги (очень-очень много)

Про родителей

И отношения

Про «дворец Путина»

Навальный в школе

Дебаты Путина и Навального