«Когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся все» Юрий Дудь, Noize MC, группа «Кровосток» и многие другие выступили в поддержку Навального (обновляется)

Почему-то о том, что сейчас происходит, особо не высказываются селебрити и крупные блогеры. Хотя почему «почему-то»? Я знаю, почему. Это страшно. Мне тоже страшно писать этот пост.

Но, как сказала Любовь Соболь, если так поступают с Навальным, за которым следит весь мир, то что им до остальных людей? «Не спасем Навального — придут за каждым».

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Наши власти пытаются убить оппозиционного лидера, а когда это не получается, находят предлог его посадить.

Четко понимаю: если такое провернули с Навальным, то все остальные граждане, в том числе и я, и каждый из вас, от государственного произвола не защищены _никак_

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