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«Когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся все» Юрий Дудь, Noize MC, группа «Кровосток» и многие другие выступили в поддержку Навального (обновляется)
Источник: Meduza
17 января в московском аэропорту Шереметьево задержали политика Алексея Навального, который вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». За время отсутствия Навального ФСИН обвинила его в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Суд, состоявшийся 18 января прямо в отделении полиции в Химках, куда доставили Навального, продлил его задержание на 30 суток. Многие известные люди сочли преследование Навального политическим и публично потребовали его освобождения.
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