Перейти к материалам
новости

«Когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся все» Юрий Дудь, Noize MC, группа «Кровосток» и многие другие выступили в поддержку Навального (обновляется)

Источник: Meduza

17 января в московском аэропорту Шереметьево задержали политика Алексея Навального, который вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». За время отсутствия Навального ФСИН обвинила его в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». Суд, состоявшийся 18 января прямо в отделении полиции в Химках, куда доставили Навального, продлил его задержание на 30 суток. Многие известные люди сочли преследование Навального политическим и публично потребовали его освобождения.

Материал обновляется по мере появления новых обращений.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник

Журналист Юрий Дудь

<…>
«90-е никуда не уходили», — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля. Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас это легко делает и государство. Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, — это именно беспредел.
Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял.
<…>

Музыкант Noize MC

Писатель Дмитрий Глуховский

Штаб Навального

Экономист Сергей Гуриев

Штаб Навального

Блогер Александра Митрошина

Почему-то о том, что сейчас происходит, особо не высказываются селебрити и крупные блогеры. Хотя почему «почему-то»? Я знаю, почему. Это страшно. Мне тоже страшно писать этот пост.
Но, как сказала Любовь Соболь, если так поступают с Навальным, за которым следит весь мир, то что им до остальных людей? «Не спасем Навального — придут за каждым».
<…>
Наши власти пытаются убить оппозиционного лидера, а когда это не получается, находят предлог его посадить.
Четко понимаю: если такое провернули с Навальным, то все остальные граждане, в том числе и я, и каждый из вас, от государственного произвола не защищены _никак_
<…>

Телеведущая Татьяна Лазарева

Штаб Навального

Певица Вера Мусаелян («АлоэВера»)

Вам может не нравиться Навальный. Он агрессивен, несдержан. Его риторика может пугать. Его смелость может вызвать недоверие. Вы можете не переживать за его судьбу, потому что у вас есть свои проблемы, за которые стоит переживать.
И в действительности 17 января 2021 года в жизни каждого человека случился более весомый факт, чем арест Навального.
17 января 2021 года в Российской Федерации перестал существовать закон. Под прицелом камер, под нашим пристальным наблюдением, нам всем наглядно показали — это бесправное государство.
<…>
Если беспредел, аресты без суда и следствия, покушения на убийство творятся под камерами, под всеобщим вниманием, то с маленькими нами, когда никто и не заметит, можно творить все, что угодно.

Бизнесмен Евгений Чичваркин

Штаб Навального

Группа «Каста»

Группа «Кровосток»

Штаб Навального

Читайте также