Полиция устроила массовый поквартирный обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального

20 и 21 января полиция начала приходить к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией ( ), журналистам и активистам по всей России, чтобы выдать предостережение прокуратуры по поводу запланированного митинга в поддержку политика Алексея Навального.

В частности, о визите полицейских сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин, пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш и продюсер канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь. Ярмыш и Соболь не открыли двери полиции. Пресс-секретарь Навального пишет, что сотрудники правоохранительных органов продолжают караулить ее под дверью, общаясь с соседями.

Соболь, в свою очередь, провела прямую трансляцию своего общения с полицейскими. Она предложила им оставить документы в почтовом ящике. «Принесли? Молодцы, выполнили свой долг перед Путиным», — сказала она. Полиция продолжила дежурить около ее дома.

Кроме того, в Москве задержали юриста ФБК Владлена Лося. Это произошло в гостинице, где ему пришлось переночевать из-за того, что его караулили возле дома. «Берут объяснения. Кто-то позвонил в полицию, якобы были крики [в номере гостиницы]. Сейчас в Даниловском ОВД», — сказал Лось «МБХ медиа».

Чтобы вручить предостережение координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, полиция пришла домой к активистке Елизавете Нестеровой. Она сообщила участковому, что не может помочь с поисками Степанова. После этого участковый зачитал предостережение перед закрытой дверью квартиры Нестеровой.

Также полицейские пришли к журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву и главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову.

Позже Смирнов сообщил, что ему вручили предостережение, когда он поехал в поликлинику за лекарствами. «Проследили по биллингу, потрясающе», — отметил он.

Кроме того, предостережение принесли одному из родственников шеф-редактора образовательного проекта Arzamas и ведущему подкаста «Медузы» «Сперва роди» Александру Борзенко.

О том, что к ним домой пытались попасть полицейские, также сообщили оппозиционные политики — в частности, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также бывший лидер Либертарианской партии Сергей Бойко и бывший председатель партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков.

В Москве сотрудники полиции приходили к осужденному по Алексею Полиховичу, в Новокузнецке — к подписчикам паблика во «ВКонтакте», посвященного акции в поддержку Навального. Предостеречь по поводу акции также пытались активистов в Твери, Кургане, Орле, Дагестане.

В Москве, Костроме, Петербурге, Челябинске, Великом Новгороде и других городах о недопустимости участия в акции предупреждали учащихся школ, колледжей и вузов. Ярославский государственный университет пригрозил студентам занесением в «черный список госучреждений», а Башкирский государственный университет объявил 23 января учебным днем. Вуз объяснил это «невыполнением учебного плана» и заявил, что «явка всех сотрудников и студентов на занятия строго обязательная».

Акция в поддержку Навального запланирована на 23 января, ее организаторы не подавали заявку на ее согласование властями. Митинги связаны с заключением политика под стражу и возможной заменой для него условного срока на реальный по . В поддержку Навального выступили многие известные люди, включая журналиста Юрия Дудя, музыканта Noize MC, экономиста Сергея Гуриева, бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

После объявления об акции штабы Навального, ФБК и некоторые СМИ столкнулись с наплывом ботов в соцсетях. Роскомнадзор по поручению Генпрокуратуры потребовал от TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в протестах. А сама Генпрокуратура заявила о необходимости заблокировать сайты с призывами участвовать в акции в поддержку Навального.

В свою очередь МВД перед акцией сообщило о возможном повторении в России «белорусского сценария». «На примере апробированных политтехнологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключить возможности аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране», — сказал первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

Также МВД заявило, что имеет право еще до протестов привлечь к административной отвественности тех, кто призывает в них участвовать. Штрафовать за акцию в поддержку Навального уже начали: координатору омского штаба политика Ольге Картавцевой назначили штраф в 20 тысяч рублей за организацию еще не состоявшего шествия 23 января.

Александр Филимонов и Ольга Корелина