Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать «в незаконных акциях 23 января». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Генпрокуратура добавила, что правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер», а при наличии оснований — на привлечение виновных к административной ответственности.

Накануне Роскомнадзор по поручению Генпрокуратуры потребовал от соцсетей TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в акциях протеста.

23 января Алексей Навальный и его сторонники анонсировали протестные акции, связанные с заключением политика под стражу и возможной заменой для него условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

В поддержку Навального выступил ряд знаменитостей, включая журналиста Юрия Дудя, музыканта Noize MC, экономиста Сергея Гуриева.

Штабы Навального, ФБК и некоторые СМИ столкнулись с наплывом ботов в соцсетях. С чем это связано, точно неизвестно. Возможно, боты будут добиваться блокировки аккаунтов.