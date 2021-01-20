Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к подросткам участвовать «в противозаконных протестных мероприятиях»

Роскомнадзор направил в TikTok требование удалять «материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В РКН уточнили, что требование поступило от Генпрокуратуры РФ.

О призывах к каким акциям идет речь, не уточняется.

Ближайшая крупная протестная акция в России запланирована на 23 января. О ней объявил Алексей Навальный в ролике, который опубликовали после того, как 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД заключил политика под стражу на 30 суток.

Навальный призвал «не бояться и выходить на улицы». В его тиктоке такого ролика нет, но есть видео о «дворце Путина».

#ДворецПутина Навальный

В комментариях к ролику пользователи упоминают об акции, намеченной на 23 января.