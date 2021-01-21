«Апология протеста» сообщила о нападении на адвоката, приехавшего к задержанному сотруднику ФБК
Источник: Meduza
Юридическая служба «Апология протеста» сообщила о нападении на ее адвоката, который приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу ФБК Владлену Лосю.
Сам Лось сообщил, что его оставляют в отделении до утра 22 января и что на него составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Ранее со слов Лося стало известно, что ему (он гражданин Белоруссии) предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года.
Сторонники Алексея Навального 23 января планируют проведение митингов в его поддержку по всей стране. На фоне этого полицейские устроили обход их домов для выдачи предостережений об участии в несогласованных акциях.