«Апология протеста» сообщила о нападении на адвоката, приехавшего к задержанному сотруднику ФБК

Юридическая служба «Апология протеста» сообщила о нападении на ее адвоката, который приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу Владлену Лосю.

Сам Лось сообщил, что его оставляют в отделении до утра 22 января и что на него составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Ранее со слов Лося стало известно, что ему (он гражданин Белоруссии) предписали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года.

Сторонники Алексея Навального 23 января планируют проведение митингов в его поддержку по всей стране. На фоне этого полицейские устроили обход их домов для выдачи предостережений об участии в несогласованных акциях.

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