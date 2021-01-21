Юрист ФБК Владлен Лось сообщил, что ему запретили въезд в Россию до 2023 года

Юрист (ФБК) Владлен Лось получил уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января 2021 года. Об этом Лось сообщил в твиттере.

Лось — гражданин Белоруссии. На каком основании от него потребовали уехать из России и запретили въезд, Лось не сообщил.

По мнению директора ФБК Ивана Жданова, причина в предстоящих 23 января акциях в поддержку политика Алексея Навального. Об этом Жданов сказал «Новой газете».

Днем 21 января Лося задержала полиция. На момент публикации новости юрист провел в ОВД уже больше трех часов, по его словам, за это время «никаких обвинений и материалов» в отношении него не составили.

Акции в поддержку Навального на 23 января его сторонники запланировали после того, как политика заключили под стражу на 30 суток.

Полицейские 20-21 января устроили массовый обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов, чтобы выдать предостережения по поводу митингов 23 января. Сотрудницу ФБК Любовь Соболь вечером 21 января задержали и увезли в ОВД, чтобы составить на нее протокол из-за призывов к предстоящей акции.