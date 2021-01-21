В Москве задержана Любовь Соболь

Полиция задержала сотрудницу Любовь Соболь. Это подтвердил телеканал «Дождь». О том, что Соболь пытаются задержать, также сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Судя по записи «Дождя», Соболь добровольно вышла из машины своего адвоката после переговоров с полицией, после чего ее завели в полицейский автобус. «Что за цирк? Персональная карета?» — сказала Соболь, прежде чем зайти в автобус.

Соболь увезли в ОВД «Донское», чтобы составить административный протокол из-за призывов к акции, намеченной на 23 января. В этот день в Москве и других городах России пройдут несанкционированные митинги с требованием освободить основателя ФБК Алексея Навального.

20 и 21 января полицейские устроили массовый обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов, которых предостерегают от участия в митингах 23 января.

21 января Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей, чтобы составить административные штрафы за вовлечение подростков в несанкционированные акции. Днем ранее ведомство требовало, чтобы TikTok и «ВКонтакте» оградили подростков от участия в акциях протеста.

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