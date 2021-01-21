Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами до 4 миллионов рублей за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Роскомнадзор намерен составить административные штрафы в отношении социальных сетей, которые, по заявлению ведомства, распространяют «запрещенную в силу закона информацию», призванную вовлечь несовершеннолетних в несогласованные массовые мероприятия.

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей, чтобы составить административные протоколы . В ведомстве подчеркнули, что соцсети могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

В Роскомнадзоре уточнили «Интерфаксу», что призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях обнаружили во всех популярных соцсетях: TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

20 января Роскомнадзор по поручению Генпрокуратуры потребовал, чтобы TikTok и «ВКонтакте» оградили подростков от участия в акциях протеста.

На 23 января в разных городах России намечены протестные акции с требованием освободить Алексея Навального, задержанного до 15 февраля. Политика заключили под стражу после возвращения в Россию из Германии. На этом настаивала ФСИН России, которая требует заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». После задержания Навального поместили в СИЗО «Матросская тишина».

С требованием освободить Навального выступили многие европейские и американские политики, например, канцлер Германии Ангела Меркель, управление ООН по правам человека, организация Amnesty International. Также с требованием освободить Навального выступила редакция «Медузы».

Статья 13.41 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 10 января после того, как вступил в силу соответствующий закон.

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