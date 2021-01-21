Меркель потребовала «очень срочно» освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить политика Алексея Навального, которого по решению Химкинского городского суда заключили под стражу до 15 февраля. Слова Меркель приводит Deutsche Welle.

«Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», — сказала канцлер, отвечая на вопрос издания на пресс-конференции в Берлине.

Представитель Меркель Штеффен Зайберт 18 января в ответ на вопрос DW, не планирует ли канцлер позвонить Путину и «похлопотать за Навального», сказал, что «о предстоящих телефонных разговорах канцлера мы не сообщаем».

В парламенте Германии и в правительстве страны также призывали освободить Навального, пишет DW. Также издание напоминает, что Меркель лично навещала Навального в берлинской клинике «Шарите», где он с августа 2020 года лечился после отравления, предположительно, веществом семейства «Новичок».

Официальный Берлин считает «нарушением принципов правового государства» Навального в нарушении правил условного срока, говорил представитель Меркель Штеффен Зайберт. Поскольку срок политик получил «на основании противозаконного приговора», пояснял Зайберт позицию руководства ФРГ (цитаты по DW).