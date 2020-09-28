Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходил лечение после . Об этом сообщает Der Spiegel.

Этим необычным жестом, обставленным как сверхсекретная операция, Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком, отмечает издание.

Алексей Навальный провел в клинике «Шарите» 32 дня. 22 сентября его выписали из стационара. В настоящее время он продолжает курс реабилитации в Германии.

Власти ФРГ и других стран Запада призвали к расследованию причин отравления Навального. В Москве в свою очередь заявили, что не обладают информацией о наличии яда в организме Навального и потребовали от немецкой стороны предоставить соответствующие доказательства.