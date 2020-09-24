Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации. Это «вопрос даже не пары недель»

Российский политик Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, который он проходит после отравления веществом из группы «Новичок». Это может занять несколько недель, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш в эфире ютьюб-канала «Навальный LIVE» (цитата по «Интерфаксу»).

22 сентября Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он находился с 22 августа; до 7 сентября он был в медицинской коме. После выписки Навальный сообщил, что будет ежедневно заниматься с физиотерапевтом и, возможно, ляжет в реабилитационный центр.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Навальный намерен вернуться в Россию после того, как пройдет курс лечения. «Никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — говорила на этот счет Кира Ярмыш.

Правительство Германии заявило 2 сентября, что Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Это подтвердила лаборатория бундесвера (вооруженных сил ФРГ), а затем — независимые центры в Швеции и во Франции.

Власти России заявляли, что российские врачи не нашли следов ядов в организме Навального, и что оснований для уголовного расследования случившегося с политиком нет.