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Кто потребовал освободить Алексея Навального. Список

Источник: Meduza
После задержания Алексея Навального представители многих западных стран, в том числе США, Великобритании и более чем десяти стран ЕС, потребовали немедленно освободить российского политика. 18 января суд <a href="https://meduza.io/feature/2021/01/18/navalnogo-sudyat-pryamo-v-otdele-politsii-k-nemu-vsyu-noch-ne-puskali-advokatov" target="_blank">заключил Навального под стражу</a> из-за претензий ФСИН, утверждающей, что оппозиционер нарушил обязательства условного срока, к которому его приговорили в декабре 2014 года.
После задержания Алексея Навального представители многих западных стран, в том числе США, Великобритании и более чем десяти стран ЕС, потребовали немедленно освободить российского политика. 18 января суд заключил Навального под стражу из-за претензий ФСИН, утверждающей, что оппозиционер нарушил обязательства условного срока, к которому его приговорили в декабре 2014 года.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA