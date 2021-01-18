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Кто потребовал освободить Алексея Навального. Список
16:01, 18 января 2021
Источник: Meduza
После задержания Алексея Навального представители многих западных стран, в том числе США, Великобритании и более чем десяти стран ЕС, потребовали немедленно освободить российского политика. 18 января суд
заключил Навального под стражу
из-за претензий ФСИН, утверждающей, что оппозиционер нарушил обязательства условного срока, к которому его приговорили в декабре 2014 года.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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