Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов за отказ удалить запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора.

Проект закона вносит поправки в КоАП РФ, в частности, кодекс предполагается дополнить .

Максимальный штраф для владельцев интернет-ресурсов, прописанный в законопроекте, составляет восемь миллионов рублей.

Если документ вступит в силу, такая санкция владельцу ресурса будет грозить за отказ удалять «призывы к осуществлению экстремистской деятельности», детскую порнографию и информацию о психоактивных и наркотических веществах.

Штраф за повторный отказ удалить такие материалы для юридического лица привязали к выручке. Он составит «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки <…> за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение».

При этом в случае повторного отказа предусмотрен минимальный штраф для юрлица — восемь миллионов рублей.

Авторы законопроекта утверждают, что «зачастую» требование удалять запрещенный в РФ контент нарушают «крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами Российской Федерации».

Требование, о которых говорят авторы документа, установлено законом от 2006 года. По данным РКН, которые приводятся в проекте закона, к примеру, из фейсбука к апрелю 2020 года не удалили 362 ссылки на запрещенную в РФ информацию.