В Госдуме предложили ужесточить штрафы для YouTube, Facebook и Twitter за запрещенный контент. До миллионов и даже миллиардов долларов

Государственная Дума ФС РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов, которые отказываются исполнить требование Роскомнадзора ограничить доступ и удалить запрещенный в России контент, пишет «Интерфакс».

В законопроекте предложили прописать, что максимальное наказание для хостинг-провайдеров за повторное нарушение составит от 5% до 10% , но не менее четырех миллионов рублей. Первоначально в законопроекте не было привязки к выручке: в документе говорилось, что юрлицам будет грозить штраф от четырех до восьми миллионов рублей.

Кроме того, авторы поправок предложили привязать к уровню дохода штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удалят . В этом случае максимальное наказание для юрлиц — от 10% до 20% выручки за год, но не менее восьми миллионов рублей. В первоначальном варианте законопроекта говорилось о штрафе для юрлиц в размере от восьми до 15 миллионов рублей.

По словам авторов законопроекта, чаще других требования законодательства нарушают иностранные компании, в том числе YouTube, Facebook и Twitter. Так, по данным Роскомнадзора, к апрелю 2020 года из YouTube не удалили 10 482 страницы с запрещенной информацией, из Twitter — 1462 страницы, из Instagram — 1435, из Facebook — 362.

До конца непонятно, с кого станут взимать налог — с головных офисов иностранных компаний или с их российских представительств. Такое представительство есть, например, у владельца YouTube, компании Google, — ООО «Гугл». Выручка этой компании в 2019 году, согласно открытым данным, составила 74,9 миллиарда рублей. В этом случае максимальный штраф для компании составит почти 15 миллиардов рублей (204 миллиона долларов). Если же депутаты имели в виду головные офисы компаний, то в этом случае штраф для Google .

Ранее российские суды неоднократно штрафовали именно американскую компанию Google LLC за отказ фильтровать запрещенный контент — на суммы от 700 тысяч до трех миллионов рублей.

У Facebook и Twitter нет представительств в России. В 2019 году выручка Facebook составила 70,7 миллиарда долларов (размер выручки в России неизвестен), таким образом, максимальный размер штрафа для компании будет выше 14 миллиардов долларов. Выручка Twitter в том же году составила 3,46 миллиарда долларов, таким образом, максимальный штраф может быть около 700 миллионов долларов.

Александр Бакланов