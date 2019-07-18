Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу

Роскомнадзор оштрафовал поисковик Google на 700 тысяч рублей из-за того, что компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

В Роскомнадзоре утверждают, что Google выборочно фильтрует поисковую выдачу, и треть ссылок из реестра запрещенной информации остается доступной при поиске.

Поисковики обязаны удалять заблокированные сайты из поисковой выдачи; для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале года Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Google регулярно удаляет ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически, а изучая причины блокировки в каждом случае.