Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты

Поисковик Google начал удалять из выдачи ссылки на сайты, запрещенные в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Роскомнадзору и Google.

По данным издания, компания удаляет не все ссылки, попавшие в реестр запрещенной информации, а только около 70% из них. Удаление не происходит автоматически — компания каждый раз изучает основания, по которым сайт признан запрещенным.

В декабре Google был оштрафован на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы исключать их из выдачи. Компания не стала оспаривать решение суда, 1 февраля стало известно, что она выплатила штраф.

Действующее законодательство, требующее от поисковиков удалять ссылки на запрещенные сайты, не предусматривает их блокировки в случае отказа делать это.