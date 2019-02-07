Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты
Поисковик Google начал удалять из выдачи ссылки на сайты, запрещенные в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Роскомнадзору и Google.
По данным издания, компания удаляет не все ссылки, попавшие в реестр запрещенной информации, а только около 70% из них. Удаление не происходит автоматически — компания каждый раз изучает основания, по которым сайт признан запрещенным.
Googlе, в отличие от российских провайдеров и того же «Яндекса», не стал подключаться к самому реестру и договорился с Роскомнадзором, что ведомство каждый день присылает компании свежий список запрещенных ресурсов, добавил он [собеседник «Ведомостей»]. Источник в Роскомнадзоре это подтвердил: важнее не формальное подключение к реестру, а фактическое удаление ссылок, объясняет он.
В декабре Google был оштрафован на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы исключать их из выдачи. Компания не стала оспаривать решение суда, 1 февраля стало известно, что она выплатила штраф.
Действующее законодательство, требующее от поисковиков удалять ссылки на запрещенные сайты, не предусматривает их блокировки в случае отказа делать это.