Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов

Компания Google оплатила штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на нее в декабре за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов. Об этом заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По закону 2017 года поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты; для этого им необходимо подключиться к реестру запрещенных сайтов. Тот же закон запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.