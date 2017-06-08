Власти решили запретить Tor, VPN и другие средства обхода блокировок. Что делать?

Так или иначе блокировки можно будет обойти, просто это, возможно, станет сложнее. Сейчас трудно ответить на этот вопрос четко, потому что мы не знаем, в каком именно виде примут законопроект (при этом мы не сомневаемся, что его примут) и как его будут исполнять. Но способы обхода найдутся. Например, у Tor кроме публичного списка ключей есть постоянно обновляемый список серверов, через которые можно получать доступ к нужным сайтам. Узнать подробнее о том, как устроен Tor и как пользоваться сетью в случае блокировки публичных узлов, можно в наших карточках.

Есть и другие способы обхода блокировок — например, можно использовать не просто VPN, а двойной. Допустим, вы подключаетесь к серверу, скажем, в Голландии, а потом — тоже через VPN — к серверу в Дании. И датский сервер будет считать вас пользователем из Голландии, хотя на самом деле вы смотрите ресурс из России. Такая схема будет работать даже в том случае, если оба VPN-сервиса будут исполнять российский закон и ограничивать доступ для российских клиентов. Ведь датский сервис будет считать пользователя голландцем.