Власти решили запретить Tor, VPN и другие средства обхода блокировок. Что делать?
1
Что случилось?
В Думу внесли законопроект, запрещающий сервисам по обходу блокировок давать россиянам доступ к запрещенным сайтам. Речь идет о разного рода посредниках, которые позволяют заходить на запрещенные страницы через зарубежные серверы. Кроме того, документ запрещает поисковикам выдавать ссылки на запрещенные страницы.
2
Запрет анонимайзеров? И как это будет работать?
Задумка довольно простая. В законе будет четко прописано, что разным сервисам (например, анонимайзерам), сетям (например, VPN) и программам (например, Tor и Opera) нельзя давать россиянам доступ к запрещенным сайтам. Роскомнадзор станет следить за такими сервисами и сетями. Если ведомство обнаружит, что какие-то сервисы, сети или программы позволяют россиянам зайти на заблокированные страницы через зарубежные серверы, сотрудники направят владельцам требование — сделайте, пожалуйста, так, чтобы россияне не смогли с вашей помощью зайти на такие-то и такие-то запрещенные сайты. Если владельцы в течение месяца не исполнят требования, Роскомнадзор начнет блокировать их серверы, с помощью которых пользователи обходят блокировки, и сайты, где они устанавливают нужную программу. А если согласятся — не начнет. Ведомство создаст специальный список запрещенных ресуров и даст к нему доступ владельцам анонимайзеров и VPN-сетей, чтобы те сами могли следить, не позволяют ли они россиянам смотреть что-то запретное.
3
А что с поисковиками?
Все просто. Сейчас «Яндексу», «Гуглу» и другим поисковым системам не запрещено выдавать ссылки на заблокированные страницы. Теперь им хотят запретить показывать такие ссылки пользователям на территории России. Им тоже дадут доступ к списку запрещенных страниц, который будет вести Роскомнадзор. За нарушения владельцев поисковых систем будут штрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.
4
У нас на работе стоит VPN. Теперь начнутся проблемы?
Нет. В законопроекте сделано исключение для компаний, которые используют собственные VPN и другие средства обхода блокировок, если эти средства доступны только сотрудникам.
5
Говорят, самое крутое — это Tor. Его тоже можно заблокировать?
Да, Tor тоже подпадает под действие законопроекта. Власти могут заблокировать публичные серверы, к которым подключаются пользователи. Этот список открыт для всех, и нет ничего сложного в том, чтобы закрыть к нему доступ.
6
И что делать? Блокировки теперь нельзя будет обойти?
Так или иначе блокировки можно будет обойти, просто это, возможно, станет сложнее. Сейчас трудно ответить на этот вопрос четко, потому что мы не знаем, в каком именно виде примут законопроект (при этом мы не сомневаемся, что его примут) и как его будут исполнять. Но способы обхода найдутся. Например, у Tor кроме публичного списка ключей есть постоянно обновляемый список серверов, через которые можно получать доступ к нужным сайтам. Узнать подробнее о том, как устроен Tor и как пользоваться сетью в случае блокировки публичных узлов, можно в наших карточках.
Есть и другие способы обхода блокировок — например, можно использовать не просто VPN, а двойной. Допустим, вы подключаетесь к серверу, скажем, в Голландии, а потом — тоже через VPN — к серверу в Дании. И датский сервер будет считать вас пользователем из Голландии, хотя на самом деле вы смотрите ресурс из России. Такая схема будет работать даже в том случае, если оба VPN-сервиса будут исполнять российский закон и ограничивать доступ для российских клиентов. Ведь датский сервис будет считать пользователя голландцем.
7
Почему вы так уверены, что законопроект примут?
- Потому что законопроект выглядит достаточно проработанным;
- Потому что его внесли депутаты сразу от трех фракций — в том числе от «Единой России»;
- Потому что власти давно думают, что делать с обходами блокировок.