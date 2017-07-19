Мониторинг анонимайзеров поручат ФСБ и МВД

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. За документ проголосовали 362 депутатов, против не выступил никто, двое воздержались. Трансляция ведется на сайте Думы.

Ко второму чтению депутаты изменили порядок выявления сервисов, которые используются для обхода блокировок. Если раньше предполагалось, что это будет делать Роскомнадзор, то теперь поиск анонимайзеров и VPN решили поручить ФСБ и МВД. Определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет также только по запросу от правоохранительных органов.