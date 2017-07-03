Власти собираются заблокировать VPN и анонимайзеры. А это вообще возможно?

Власти активно ищут способы борьбы со средствами обхода блокировок — анонимайзерами, , сетью Tor и прочими. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому такие сервисы сами окажутся под угрозой блокировки, если с их помощью можно будет попасть на запрещенные сайты. 3 июля стало известно о межведомственном приказе, позволяющем блокировать сайты с информацией о средствах обхода блокировок. «Медуза» рассказывает, смогут ли власти заблокировать VPN и анонимайзеры и как к этому подготовиться обычным пользователям.

У властей есть техническая возможность заблокировать средства обхода блокировок?

Средства обхода блокировок удобно разделить на три категории. Первое и самое очевидное — это VPN-сервисы. Такие сервисы проще всего заблокировать, если закрыть доступ к каналу продаж. У любого VPN-сервиса есть сайт, который можно просто заблокировать и таким образом отрубить потенциальную аудиторию. Ведь нормальный человек просто заходит в «Яндекс», пишет «купить VPN» и кликает по первой ссылке. Если заблокировать первые десять ссылок, задача российских властей будет выполнена. Мы не знаем, как будут действовать надзорные органы, но вполне вероятно, что именно так. У каждой компании по продаже VPN тысячи серверов. Заблокировать их все сложно, проще ограничить канал продажи услуг.

Здесь стоит заметить, что некоторые VPN-сервисы продают свои услуги через телеграм — непонятно, что Роскомнадзор будет с ними делать. Но это, конечно, достаточно маргинальная группа.

Вторая крупная категория — это инструменты для обхода блокировок, которые встроены в крупные браузеры . Например, такие функции есть у «Яндекс.Браузера» и Opera, у Google Chrome для этого есть официальное расширение — Data Saver. Эти сервисы очень легко включить, и они бесплатные. Для того чтобы заблокировать такие инструменты, придется разговаривать с владельцами браузеров — с «Яндексом», Google, Opera и прочими. При жестком сценарии разговор будет такой: если вы не ограничите доступ к запрещенным сайтам с помощью ваших средств обхода, мы вас заблокируем. И есть еще маленькая подкатегория — самостоятельные расширения для браузеров вроде Hola. Здесь два способа. Первый — договариваться с владельцами, чтобы они фильтровали контент для российских пользователей по списку блокировок, как обычные провайдеры. Второй — ограничивать канал распространения: блокировать через Google Chrome Store, чтобы приложение было недоступно для российских пользователей.

Третья категория — это Tor. На примере Китая мы знаем, что государство может сделать работу с Tor таким неудобным, что им мало кто будет пользоваться. Но это не так просто — разработчики ведут с государством высокотехнологичную войну. Вероятно, российские власти направят главный удар на первые две категории.

Важно понимать, что техническая возможность обойти блокировку всегда найдется. Но цель властей сделать так, чтобы эта возможность перестала быть массово доступной. И в этом плане война с Tor — не первостепенная задача. Если заблокировать основные сайты, торгующие VPN, и договориться с браузерами, 90% российских пользователей перестанут обходить блокировки.

Как нужно действовать рядовому пользователю, который привык обходить блокировки простыми способами?

Самый простой и логичный ответ на блокировки такой — с помощью оставшихся методов обхода дойти до свободного интернета и купить аккаунт какого-нибудь VPN-сервиса. Даже в Китае можно прекрасно использовать VPN, если вы купили его заранее. Конечно, тем, кто купит аккаунт до начала блокировок, будет проще, но это не означает, что потом не будет никакой возможности его приобрести.

В любом случае всегда остается Tor Browser. У Tor есть публичный список серверов, и его можно заблокировать, но есть и так называемые мосты — постоянно обновляемый список серверов, которые так просто не заблокируешь. Если власти и правда начнут активно блокировать средства обхода блокировок, с помощью этих «мостов» можно будет добраться до VPN-сервиса, купить аккаунт и им пользоваться.

Если предположить, что российские органы будут блокировать не каналы продажи, а сами серверы (это сложнее), значит, пользователям придется искать те, что не заблокированы, — например, среди непопулярных компаний по продаже VPN.