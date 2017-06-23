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Госдума одобрила в первом чтении запрет анонимайзеров. Ускорить принятие законопроекта просил глава ФСБ

Госдума РФ
14:46, 23 июня 2017
Надежный источник

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете использования технологий обхода блокировок сайтов. За документ проголосовали 363 депутата, против не выступил никто.

Законопроект предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые откажутся ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам. 

В документе также предлагается ввести штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные сайты.

Законопроект о запрете анонимайзеров, по данным РБК, обсуждался, в числе прочих тем, на закрытой встрече главы ФСБ Александра Бортникова с депутатами Госдумы 23 июня.

Бортников, рассказали источники РБК, просил депутатов «ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах, об анонимайзерах».

Законопроект о запрете анонимайзеров был внесен в Госдуму группой депутатов 8 июня. 22 июня его одобрил профильный комитет.
Законопроект, который запрещает мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности, был принят Госдумой в первом чтении 14 июня.
Проект закона о критической инфраструктуре был принят в первом чтении в январе. Второе чтение было назначено на середину июня, однако несколько раз переносилось.

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