В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий запрет на использование технологий обхода блокировок сайтов.
Документ, подготовленный депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ), размещен в базе данных Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что существующая в России в течение последних нескольких лет система блокировок «недостаточно эффективна».
Эффективности блокировок, считают авторы законопроекта, в частности мешает «возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач» и «возможность использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам».
Законопроект предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».
Депутаты предлагают ограничивать доступ к «информационным ресурсам», предоставляющим доступ к технологиям по обходу блокировок.
Поисковики, говорится в законопроекте, обязаны будут прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в РФ информационные ресурсы.
Из-под действия законопроекта предлагается вывести «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа», если возможность «обхода блокировок» они предоставляют только своим сотрудникам.
Технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании.