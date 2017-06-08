В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий запрет на использование технологий обхода блокировок сайтов.

Документ, подготовленный депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаком («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ), размещен в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что существующая в России в течение последних нескольких лет система блокировок «недостаточно эффективна».

Эффективности блокировок, считают авторы законопроекта, в частности мешает «возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач» и «возможность использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам».

Законопроект предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Депутаты предлагают ограничивать доступ к «информационным ресурсам», предоставляющим доступ к технологиям по обходу блокировок.

Поисковики, говорится в законопроекте, обязаны будут прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в РФ информационные ресурсы.

Из-под действия законопроекта предлагается вывести «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа», если возможность «обхода блокировок» они предоставляют только своим сотрудникам.